Düzce'de Uyuşturucu Operasyonu: 1 Tutuklama

DÜZCE (İHA) – Düzce'de polis ekiplerinin düzenlediği operasyonda bir miktar uyuşturucu ele geçirilirken, gözaltına alınan 1 kişi tutuklandı.

Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince operasyon yapıldı. Yapılan baskında 4 parça halinde toplam 190 gram sentetik kannabinoid maddesi, 3 parça halinde daralı ağırlığı 85 gram olan sıvı sentetik kannabinoid maddesi (850 gram bonzai elde edilebilecek), 2 gram metamfetamin maddesi ve 6 adet ectasy hap ele geçirildi. Uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan gözaltına alınan F.A. (34) sevk edildiği adli makamlarca tutuklanırken, S.Ç. (46) hakkında uyuşturucu bulundurmaktan işlem yapıldığı bildirildi. - DÜZCE