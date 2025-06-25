Düzce\'de Uyuşturucu Operasyonu: 1 Tutuklama

DÜZCE(İHA) – Düzce'de polis ekipleri tarafından yapılan operasyonda 10 gram metamfetamin ce 2 adet exacy hap ele geçirildi, olayda bir kişi tutuklandı.

Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu madde ticaretinin önlenmesine yönelik çalışmalar sürüyor. Bu kapsamda ekipler tarafından yapılan operasyonda 6 parça halinde toplam 10 gram metamfetamin Maddesi ve 2 adet exacy hap ele geçirildi.

Olayda 8 suç kaydı bulunan Ankara doğumlu 33 yaşındaki B.D. uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan işlem yapılarak Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından sevk edildiği Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklandı.

Şüpheliden uyuşturucu madde satın aldığı tespit edilen 1 şahıs hakkında uyuşturucu madde kullanma suçundan adli işlem yapıldığı bildirildi. - DÜZCE