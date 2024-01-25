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Düzce'de Uyuşturucu Operasyonu: 10 Kişi Hakkında İşlem Yapıldı - Son Dakika
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Düzce'de Uyuşturucu Operasyonu: 10 Kişi Hakkında İşlem Yapıldı

Düzce'de jandarma ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda uyuşturucu madde kullanma ve bulundurma suçunu işleyen 10 kişi hakkında işlem yapıldı. İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekiplerin gerçekleştirdiği operasyonda 23 gram Kubar Esrar, 10 gram Skunk, 16 gram Bonzai ve 1 gram Metamfetamin ele geçirildi. Ayrıca 1 adet ruhsatsız tabanca ve 115 adet 9mm fişek yakalandı. Olayla ilgili adli tahkikat başlatıldı.

Düzce\'de Uyuşturucu Operasyonu: 10 Kişi Hakkında İşlem Yapıldı
25.01.2024 - 11:17,
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DÜZCE(İHA) – Düzce'de jandarma ekipleri tarafından son bir haftada yapılan çalışmalarda uyuşturucu madde kullanma ve bulundurma suçunu işleyen 10, kişi hakkında işlem yapıldı.

Düzce İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler tarafından 15-22 Ocak 2024 tarihleri arasında icra edilen önleyici faaliyetlerde uyuşturucu kullanımına geçit vermiyor. Ekipler yaptıkları çalışmada 23 gram Kubar Esrar, 10 gram Skunk, 16 gram Bonzai,

1 gram Metamfetamin ele geçirdiler. Ayrıca 1 adet ruhsatsız tabanca ve 115 adet 9mm fişek yakalandı. Hakkında uyuşturucu madde kullanma ve bulundurma suçunu işleyen 10 kişi hakkında adli tahkikat başlatıldı. - DÜZCE

Kaynak: İHA
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