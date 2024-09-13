Düzce\'de Uyuşturucu Operasyonu: 4 Tutuklama

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DÜZCE (İHA) – Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce sokak satıcılarına yönelik yapılan çalışmada gözaltına alınan 5 kişiden 4'ü tutuklandı.

Düzce'de uyuşturucu ile mücadele sürüyor. Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce sokak satıcılarına yönelik çalışma yapıldı. Uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan işlem yapılan ve suç kayıtları bulunan O.T. (24), M.K.K. (45), E.Ç. (28), E.D. (31) ve İ.G. (134) isimli şahıslar yakalandı. Yapılan aramalarda 100 gram metamfetamin, 16 adet sentetik ecza ve hassas terazi ele geçirildi.

Şüpheli 5 şahıstan 4'ü uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan Düzce Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklanırken 1 şahıs adli kontrol ile salındı. - DÜZCE