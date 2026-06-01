Düzce\'de Uyuşturucu Operasyonu: İki Tutuklama

01.06.2026 17:54
Düzce'de düzenlenen operasyonda 65 gram metamfetamin ve 2 gram kannabinoid ele geçirildi.

DÜZCE (İHA) – Düzce'de polis ekipleri tarafından yapılan çalışmada metamfetamin ve kannabinoid ele geçirildi, olayda gözaltına alınan 2 kişi tutuklandı.

Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince Cumhuriyet Mahallesi'nde 2 şüpheliye yönelik operasyon düzenlendi. Düzenlenen operasyonda 65 gram metamfetamin, 2 gram sentetik kannabinoid maddesi ele geçirildi. Türk Ceza Kanununun 188. maddesi olan uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticaretinden işlem yapılan 21 suç kaydı bulunan F.H. (35) ile 11 suç kaydı bulunan H.B. (29) isimli şahıslar sevk edildikleri mahkeme tarafından TCK 188 suçundan tutuklandı. - DÜZCE

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Güvenlik, 3. Sayfa, Düzce, Yaşam, Son Dakika

