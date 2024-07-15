Düzce'de Uyuşturucu Operasyonunda 33 Kişi Hakkında İşlem Yapıldı

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Düzce'de Jandarma ve Polis Narkotik Suçlarla Mücadele ekiplerinin yaptığı operasyonlarda çok sayıda uyuşturucu ele geçirilirken 33 kişi hakkında işlem yapıldı.

Düzce'de uyuşturucu madde satıcılarına, kullanımına yönelik polis ve jandarma ekiplerince operasyonlar devam ediyor. Düzce Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde Narkotik Suçlarla Mücadele ekiplerince suçların önlenmesi, azaltılması ve suçluların yakalanması amacıyla 8-14 Temmuz 2024 tarihleri arasında icra edilen operasyonlarda 31 olaya müdahale edilirken uyuşturucu kullanan ve bulunduran 33 kişi hakkında adli işlem yapıldı.

Çalışmalarda; 1 adet sentetik ecza, 28,3 gram esrar, 470,45 gram metamfetamin, 113 gram bonzai, 264 kök kenevir ve 1 adet pipo ele geçirildi. - DÜZCE