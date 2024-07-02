Düzce'de Uyuşturucu Satıcısı Suçüstü Yakalandı - Son Dakika
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Düzce'de Uyuşturucu Satıcısı Suçüstü Yakalandı

Düzce\'de Uyuşturucu Satıcısı Suçüstü Yakalandı

Düzce'de polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda uyuşturucu madde satışı yaptığı esnada suç üstü yakalanan şüpheli H. G.'nin üzerinde ve aracında uyuşturucu ele geçirildi. Şüpheli tutuklandı ve uyuşturucu madde satın alan kişi hakkında adli işlem yapıldı.

02.07.2024 09:14
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DÜZCE(İHA) – Düzce'de polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda uyuşturucu madde satışı yaptığı esnada suç üstü yakalanan şüpheli H. G.'nin üzerinde ve aracında uyuşturucu ele geçirildi.

Düzce Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan sokak çalışmaları sürüyor. Ekipler uyuşturucu madde satışı yaptığı esnada suçüstü yakaladıkları şüpheli H. G.'nin üzerinde ve aracında arama yaptı. Yapılan aramada 2 parça halinde 5 gram Bonzai maddesi ele geçirildi. Alınan ifadesinde suçunu ikrar eden şüpheli H. G. isimli şahıs Düzce Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklandı.

Şüpheliden uyuşturucu madde satın aldığı tespit edilen şahıs hakkında uyuşturucu madde kullanma suçundan adli işlem yapıldı. - DÜZCE

Kaynak: İHA

Düzce, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Düzce'de Uyuşturucu Satıcısı Suçüstü Yakalandı - Son Dakika

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