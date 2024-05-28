Düzce\'de Uyuşturucu Satıcısına Operasyon: 1 Tutuklama

3.Sayfa

Düzce'de uyuşturucu satıcılarına yönelik yapılan baskında 1 şahıs tutuklanırken, şahıstan uyuşturucu aldığı tespit edilen kişi hakkında adli işlem uygulandı.

Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince sokak satıcılarına yönelik baskınlar devam ediyor. Bu çerçevede yapılan çalışmalarda, şüpheli F.Y.'nin uyuşturucu madde sattığı tespit edildi. Üzerinde ve aracında yapılan aramalarda 1 parça 2 gram metamfetamin ve 1 adet içinde metamfetamin kalıntısı bulunan payp ele geçirildi. Şüpheli F.Y. uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Ayrıca şüpheliden uyuşturucu madde satın aldığı tespit edilen şahıs hakkında uyuşturucu madde kullanma suçundan adli işlem yapıldı. - DÜZCE