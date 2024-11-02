Düzce\'de Uyuşturucu Ticareti: 3 Tutuklama

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DÜZCE(İHA) – Düzce'de polis ekipleri tarafından Konuralp bölgesinde uyuşturucu madde ticareti yapma suçu kapsamında yürütülen çalışmada gözaltına alınan 3 kişi tutuklandı, bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.

Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından uyuşturucu madde ticareti yapmak suçu kapsamında yürütülen soruşturmada Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Konuralp bölgesinde çalışma yapıldı. Uyuşturucu madde ticareti suçundan iki suç kaydı bulunan E.Ç. (21) bir suç kaydı bulunan E.N.Ü. (18), altı suç kaydı bulunan B.V.S. (22) ve uyuşturucu madde kullanmaktan üç suç kaydı bulunan F.A.Y. (19) hakkında işlem yapıldı. Şüphelilerin aracında ve üzerlerinde yapılan aramada ise 4 parça halinde 70 gram sentetik kannabinoid maddesi ele geçirildi. 3 şüpheli uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandılar. - DÜZCE