Düzce\'de Uyuşturucu Üreticileri Yakalandı

Düzce (İHA) – Düzce İl Jandarma Komutanlığı ekipleri evlerinde iklimlendirme sistemi kurarak uyuşturucu üretimi yapan 3 şahsı yakalayarak gözaltına aldı.

Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışmalar kapsamında Düzce İl Jandarma Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı istihbarati çalışmalarda Güzelbahçe Mahallesi'nde ikamet eden E.B (42) ve N.B (33) isimli kardeşlerin evlerine iklimlendirme sistemi kurarak, uyuşturucu madde yetiştirdiği tespit edildi. Eve yapılan baskında sistemin bakımını yapan iki şahıs suçüstü yakalanırken, evden 530 gram Skunk, 2 Adet iklimlendirme aydınlatma lambası, 3 Bidon 1.5 litre sıvı gübre, 1 adet iklimlendirme çadırı ele geçirildi. İki şahıs yakalanarak göz altına alındı. - DÜZCE