Düzce'de Uyuşturucu ve Ruhsatsız Tabanca Ele Geçirildi - Son Dakika
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Düzce'de Uyuşturucu ve Ruhsatsız Tabanca Ele Geçirildi

Düzce\'de Uyuşturucu ve Ruhsatsız Tabanca Ele Geçirildi

Düzce İl Jandarma komutanlığına bağlı ekiplerin yaptığı denetimlerde son bir hafta içerisinde uyuşturucu ve ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Yapılan operasyonlarda 69 gram kubar esrar, 21 gram bonzai, 2 gram skunk, 1 gram kokain, 1 adet tabanca ve tabancaya ait 7 adet fişek bulundu. 1 şüpheli tutuklandı ve 17 adli tahkikat başlatıldı.

14.02.2024 10:20
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DÜZCE(İHA) – Düzce İl Jandarma komutanlığına bağlı ekipler son bir hafta içiresinde yaptıkları denetimlerde uyuşturucu ve ruhsatsız tabanca ele geçirdi.

Düzce'de güvenlik güçleri uyuşturucu satışı, kullanıma yönelik operasyonları sürüyor. Jandarma ekipleri tarafından son bir hafta içerisinde yapılan önleyici faaliyetlerde 69 gram kubar esrar, 21 gram bonzai, 2 gram skunk, 1 gram kokai, 1 adet tabanca ve tabanca ait 7 adet fişek ele geçirilmiştir.

Hakkında uyuşturucu madde imal ve ticareti suçundan adli işlem yapılan 1 şüpheli tutuklanırken, uyuşturucu madde kullanma ve bulundurma suçunu

işleyen 17 adli tahkikat başlatıldı. - DÜZCE

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Düzce'de Uyuşturucu ve Ruhsatsız Tabanca Ele Geçirildi - Son Dakika

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