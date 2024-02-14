DÜZCE(İHA) – Düzce İl Jandarma komutanlığına bağlı ekipler son bir hafta içiresinde yaptıkları denetimlerde uyuşturucu ve ruhsatsız tabanca ele geçirdi.
Düzce'de güvenlik güçleri uyuşturucu satışı, kullanıma yönelik operasyonları sürüyor. Jandarma ekipleri tarafından son bir hafta içerisinde yapılan önleyici faaliyetlerde 69 gram kubar esrar, 21 gram bonzai, 2 gram skunk, 1 gram kokai, 1 adet tabanca ve tabanca ait 7 adet fişek ele geçirilmiştir.
Hakkında uyuşturucu madde imal ve ticareti suçundan adli işlem yapılan 1 şüpheli tutuklanırken, uyuşturucu madde kullanma ve bulundurma suçunu
işleyen 17 adli tahkikat başlatıldı. - DÜZCE
Son Dakika › 3.Sayfa › Düzce'de Uyuşturucu ve Ruhsatsız Tabanca Ele Geçirildi - Son Dakika
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