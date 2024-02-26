Düzce\'de Uyuşturucu ve Ruhsatsız Tabanca Operasyonu

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DÜZCE(İHA) – Düzce İl Jandarma komutanlığına bağlı ekipler son bir hafta içeresinde yaptıkları denetimlerde uyuşturucu ve ruhsatsız tabanca ele geçirdi.

Düzce'de güvenlik güçleri uyuşturucu satışı, kullanıma yönelik operasyonları sürüyor. Jandarma ekipleri tarafından son bir hafta içerisinde yapılan önleyici faaliyetlerde 15 gram kubar esrar, 1 gram bonzai, 4 gram metamfetamin, 2 adet tabanca, 2 adet tabanca şarjörü ve tabancaya ait 69 adet mühimmat ve 39 Afganistan uyruklu göçmen yakalandı.

Hakkında uyuşturucu madde imal ve ticareti yapan 12 şüpheli, Ruhsatsız tabanca bulundurmadan 2 şüpheli ve göçmen kaçakçılığı suçundan da 2 şüpheli, toplamda 16 şüpheli hakkında adli tahkikat başlatıldı. - DÜZCE