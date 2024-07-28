Düzce'de Yağmur Sebebiyle Kayganlaşan Yolda Üst Üste Kaza - Son Dakika
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Düzce'de Yağmur Sebebiyle Kayganlaşan Yolda Üst Üste Kaza

Düzce'de yağmur sebebiyle kayganlaşan yolda meydana gelen kazalarda 4 araç hasar gördü. İlk kazada M.A. idaresindeki bir araç, bariyerlere ve ardından O.E. hakimiyetindeki başka bir otomobile çarptı. İkinci kazada ise kaygan zeminde ilerleyen bir otomobile başka bir araç çarptı. Yaralanan O.E. hastaneye kaldırıldı. İkinci kaza ise araç içi kamerasına saniye saniye yansıdı.

28.07.2024 14:47
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Düzce'de yağmur sebebiyle kayganlaşan yolda üst üste kaza meydana geldi. Seyir halindeki otomobilin bir başka otomobile çarptığı anlar saniye saniye araç içi kamerasına yansıdı.

Dün Düzce'den Sakarya'ya seyir halinde olan M.A. idaresindeki 34 HRZ 397 plakalı araç, yağmur sebebiyle kayganlaşan zeminde önce bariyerlere, ardından da aynı istikamette seyreden O.E. hakimiyetindeki 34 HJE 843 plakalı otomobile çarptı. Çarpmanın şiddetiyle 34 HJE 843 plakalı otomobil orta şeritte kaldı. Bu sırada aynı bölgede ikinci bir kaza daha meydana geldi. Sol şeritten ilerleyen otomobile duramayan bir başka otomobil çarptı. Her iki kazada da toplamda 4 araç hasar gördü. Yaralanan O.E., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Kayganlaşan zeminde meydana gelen ikinci kaza ise saniye saniye araç içi kamerasına yansıdı. - DÜZCE

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Düzce'de Yağmur Sebebiyle Kayganlaşan Yolda Üst Üste Kaza - Son Dakika

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SON DAKİKA: Düzce'de Yağmur Sebebiyle Kayganlaşan Yolda Üst Üste Kaza - Son Dakika
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