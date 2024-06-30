Düzce\'de Yangın: 7 Kişi Dumandan Kurtarıldı

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Düzce'de bir binada çıkan yangında dumandan etkilenen 7 kişi itfaiye merdiveni ile kurtarılırken, yangın kısa sürede söndürüldü.

Olay Beyciler Mahallesi'nde bulunan TOKİ konutlarında meydana geldi. Alınan bilgilere göre marketlerin bulunduğu bloğun apartman boşluğunda belirlenemeyen bir sebeple yangın çıktı. Alevlerin yükseldiğini gören vatandaşlar durumu Düzce Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü'ne bildirdi. Kısa süre içerisinde bölgeye gelen ekipler yangını kontrol altına aldı. Yoğun duman oluşan binada dumandan etkilenen 7 kişi itfaiye merdiveni ile kurtarılırken, polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı. - DÜZCE