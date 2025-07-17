Düzce\'de Yangın Korkusu: İtfaiye Ekipleri Hızla Müdahale Etti

Düzce'de binaların arasındaki boş arazide çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle söndürüldü.

Yangın, Konuralp Kemal Günaydın Sokak'ta bulunan otluk bir arazide henüz belirlenemeyen bir nedenle başladı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye Düzce Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Olay yerine ulaşan ekipler, alevlere müdahale etti. Çevredeki vatandaşların da destek verdiği söndürme çalışmaları sonucunda yangın kısa sürede tamamen söndürüldü.

Yangın sonrası bölgede soğutma çalışmaları yapılırken, olay yeri dron ile de görüntülendi. - DÜZCE