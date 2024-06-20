Düzce'de Yapılan Denetimlerde 45 Şahıs Gözaltına Alındı - Son Dakika
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Düzce'de Yapılan Denetimlerde 45 Şahıs Gözaltına Alındı

Düzce'de polis ve jandarma ekipleri tarafından yapılan denetimlerde 34 bin 450 şahıs sorgulandı. Yapılan sorgularda araması bulunan 45 şahıs gözaltına alınırken 19'u tutuklandı. Denetimlerde ayrıca 3 adet kurusıkı, 4 adet tabanca, 2 kesici alet ve 35 fişek ele geçirildi.

20.06.2024 12:37
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DÜZCE(İHA) – Düzce'de polis ve jandarma ekipleri tarafından yapılan denetimlerde 34 bin 450 şahıs sorgulandı. Yapılan sorgularda araması bulunan 45 şahıs gözaltına alınırken 19'u tutuklandı.

Düzce'de polis ve jandarma ekipleri tarafından suçların önlenmesi, azalması ve suçluların yakalanması için aralıksız denetimler sürüyor. Ekipler tarafından 10-16 Haziran tarihleri arasında yapılan uygulamada 34 bin 450 şahıs sorgulandı. Yapılan sorgulamalarda ise araması bulunan 45 kişi gözlem altına alınırken 19'u adli makamlarca tutulandı.

Yapılan denetimlerde de 3 adet kurusıkı, 4 adet tabanca, 2 kesici alet ve 35 fişek ele geçirildi. - DÜZCE

Kaynak: İHA

Jandarma, Düzce, Güvenlik, Suç, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Düzce'de Yapılan Denetimlerde 45 Şahıs Gözaltına Alındı - Son Dakika

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