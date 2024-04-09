Düzce\'de yapılan denetimlerde 59 şahıs gözaltına alındı

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DÜZCE(İHA) – Düzce'de güvenlik güçleri tarafından yapılan denetimlerde 32 bin 784 şahıs sorgulandı araması bulunan 59 şahıs gözaltına alınırken 20 kişi tutuklandı.

Düzce'de Polis ve Jandarma ekipleri tarafından suçların önlenmesi, azalması ve suçluların yakalanması için 24 saat denetimler sürüyor. Ekipler tarafından 1-7 nisan tarihleri arasında yapılan uygulamada 32 bin 784 şahıs sorgulandı. Yapılan sorgulamalarda ise araması bulunan 59 kişi gözlem altına alınırken 20 şahıs tutuklandı.

Aramalarda ise 2'si kurusıkı 7 adet ruhsatsız tabanca, 2 adet ruhsatsız av tüfeği, 2 adet kesici alet ve 185 fişek ele geçirildi.

Yetkililer; huzur ve güven için denetimlerin aralıksız devam edeceğini bildirdiler. - DÜZCE