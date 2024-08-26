Düzce\'de yapılan şok denetimlerde 25 bin kişi sorgulandı

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DÜZCE(İHA) – Düzce'de polis ve jandarma ekipleri tarafından yapılan şok denetimlerde 25 bin şahıs sorgulandı. Yapılan sorgularda araması bulunan 32 şahıs gözaltına alınırken 14'ü tutuklandı.

Düzce'de polis ve jandarma ekipleri tarafından suçların önlenmesi, azalması ve suçluların yakalanması için 24 saat aralıksız denetimleri sürüyor. Ekipler tarafından 19-25 Ağustos 2024 tarihleri arasında yapılan uygulamada 25 bin şahıs sorgulandı. Yapılan sorgulamalarda araması bulunan 32 kişi gözlem altına alınırken 14'ü adli makamlarca tutulandı.

Yapılan denetimlerde de 6 adet kurusıkı, 7 adet tabanca, 9 adet av tüfeği, 3 kesici alet, 553 mermi, 110 şarjör ve 148 kartuş ele geçirildi. - DÜZCE