Düzce'de Yapılan Şok Denetimlerde 41 Kişi Gözaltına Alındı - Son Dakika
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Düzce'de Yapılan Şok Denetimlerde 41 Kişi Gözaltına Alındı

Düzce\'de Yapılan Şok Denetimlerde 41 Kişi Gözaltına Alındı

Düzce'de polis ve jandarma ekipleri tarafından yapılan şok denetimlerde 33 bin 386 şahıs sorgulandı. Yapılan sorgularda araması bulunan 41 şahıs gözaltına alınırken 14'ü kişi tutuklandı. Denetimlerde 7 adet kurusıkı, 12 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet ruhsatsız av tüfeği ve 244 fişek ele geçirildi.

06.05.2024 14:48
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DÜZCE(İHA) – Düzce'de polis ve jandarma ekipleri tarafından yapılan şok denetimlerde 33 bin 386 şahıs sorgulandı. Yapılan sorgularda araması bulunan 41 şahıs gözaltına alınırken 14'ü kişi tutuklandı.

Düzce'de polis ve jandarma ekipleri tarafından suçların önlenmesi, azalması ve suçluların yakalanması için 24 saat aralıksız şok denetimler sürüyor. Ekipler tarafından 29 Nisan 5 Mayıs tarihleri arasında yapılan uygulamada 33 bin 386 şahıs sorgulandı. Yapılan sorgulamalarda ise araması bulunan 41 kişi gözlem altına alınırken 14 şahıs tutuklandı.

Aramalarda ise 7 adet kurusıkı, 12 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet ruhsatsız av tüfeği ve 244 fişek ele geçirildi. Ele geçirilen silahlarla ilgili olarak adli işlem başlatıldı. - DÜZCE

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Düzce'de Yapılan Şok Denetimlerde 41 Kişi Gözaltına Alındı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Düzce'de Yapılan Şok Denetimlerde 41 Kişi Gözaltına Alındı - Son Dakika
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