 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Düzce'de yapılan şok uygulamalarda 30 araması olan şüpheli yakalandı - Son Dakika
Üye Girişi

Düzce'de yapılan şok uygulamalarda 30 araması olan şüpheli yakalandı

Düzce İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen şok uygulamalarda 15 bin 500 kişi sorgulanırken, yapılan sorgulamalarda 30 araması olan şüpheli yakalandı. Uygulamalar sonucunda ruhsatsız silah ve tüfekler ele geçirildi.

Düzce\'de yapılan şok uygulamalarda 30 araması olan şüpheli yakalandı
25.12.2023 - 15:59,
Abone Ol

DÜZCE(İHA) – Düzce'de İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı şok uygulamalarda 15 bin 500 şahıs sorgulanırken yapılan sorgulamalarda 30 araması olan şüpheli yakalandı. Uygulamalarda ruhsatsız silah ve tüfek ele geçirildi.

Düzce Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler yaptıkları şok uygulamalarda suça ve suçlulara geçit vermiyor. Ekipler son bir hafta içinde yaptıkları denetimde 15 bin 500 şahıs sorgulaması yapılırken 30 aranan şahıs yakalandı. Denetimlerde 6 adet ruhsatsız tabanca, 5 adet av tüfeği, 2 adet kurusıkı tabanca, 6 adet şarjör, 125 adet fişek, 28 adet kartuş, 19 adet kesici/delici alet ve 17,4 gram keten tohumu ele geçirildi. - DÜZCE

Kaynak: İHA
YORUMLAR

Güvenlik, Suç, Operasyon, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Düzce'de yapılan şok uygulamalarda 30 araması olan şüpheli yakalandı - Son Dakika


16:14
Tapu yüzünden kavga ettiği ablasını öldürüp intihar etti Tapu yüzünden kavga ettiği ablasını öldürüp intihar etti
15:59
2023 yılının en çok konuşulan ünlü isimleri belli oldu! Zirvede Dilan Polat var 2023 yılının en çok konuşulan ünlü isimleri belli oldu! Zirvede Dilan Polat var
15:49
Sabiha Gökçen'de 2. pist açıldı! Törende Erdoğan ile Sabancı arasında güldüren 'uçak' diyaloğu Sabiha Gökçen'de 2. pist açıldı! Törende Erdoğan ile Sabancı arasında güldüren "uçak" diyaloğu
15:36
Türk SİHA'ları, terör destekçilerinin açıklama yaptığı alanın yakınını vurdu Türk SİHA'ları, terör destekçilerinin açıklama yaptığı alanın yakınını vurdu
15:25
Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, ''Kira zammında yüzde 25 sınırı temmuzda sona eriyor'' iddialarını yalanladı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, ''Kira zammında yüzde 25 sınırı temmuzda sona eriyor'' iddialarını yalanladı
15:25
7 Ekim'den bu yana ilk mesaj! İsrail'in her yerde aradığı Yahya Sinwar sessizliğini bozdu 7 Ekim'den bu yana ilk mesaj! İsrail'in her yerde aradığı Yahya Sinwar sessizliğini bozdu
15:22
Yurt dışından getirilen telefon ve araçların Türkiye'de kullanım süresi uzatılıyor Yurt dışından getirilen telefon ve araçların Türkiye'de kullanım süresi uzatılıyor
15:06
2023'te en çok bunları konuştuk! Listenin zirvesinde yüreğimizi yakan Kahramanmaraş depremleri var 2023'te en çok bunları konuştuk! Listenin zirvesinde yüreğimizi yakan Kahramanmaraş depremleri var

Son Dakika
15:59 2023 yılının en çok konuşulan ünlü isimleri belli oldu! Zirvede Dilan Polat var
15:49 Sabiha Gökçen'de 2. pist açıldı! Törende Erdoğan ile Sabancı arasında güldüren "uçak" diyaloğu
15:36 Türk SİHA'ları, terör destekçilerinin açıklama yaptığı alanın yakınını vurdu
15:25 Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, ''Kira zammında yüzde 25 sınırı temmuzda sona eriyor'' iddialarını yalanladı
15:25 7 Ekim'den bu yana ilk mesaj! İsrail'in her yerde aradığı Yahya Sinwar sessizliğini bozdu
15:22 Yurt dışından getirilen telefon ve araçların Türkiye'de kullanım süresi uzatılıyor
15:06 2023'te en çok bunları konuştuk! Listenin zirvesinde yüreğimizi yakan Kahramanmaraş depremleri var
15:04 Süper Kupa finalinde Abdulkadir Bitigen düdük çalacak
15:03 ''Tesla katili'' lakabını takmışlardı! Rusya'nın ilk elektrikli otomobili alay konusu oldu
14:41 Bahçeli'den ortak bildiri tepkisi! DEM Partililer konuşurken genel kurulu terk etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.12.2023 16:54:30. #1.12#
SON DAKİKA: Düzce'de yapılan şok uygulamalarda 30 araması olan şüpheli yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement