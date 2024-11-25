Düzce'de Yayaya Minibüs Çarptı, Hayatını Kaybetti

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Düzce D-100 karayolunda yolun karşısına geçmeye çalışırken yolcu minibüsünün çarptığı yaya hayatını kaybetti.

Kaza, akşam saatlerinde D-100 karayolu Küçük Melen Köprüsü üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, D-100 karayolu Küçük Melen üzerinde bulunan köprüde karşıdan karşıya geçmeye çalışan Samet Eker (46), Melenpark istikametine gitmek için D-100 karayolunda karşıdan karşıya geçmeye çalıştı. Bu sırada havanın da yağışlı olması nedeniyle yayayı fark edemeyen Ö.E. idaresindeki 81 ACE 526 plakalı minibüs Eker'e çarptı. Sürücü hemen minibüsü yol kenarına çekerek 112 acil çağrı merkezine ihbarda bulundu. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptıkları ilk incelemede Samet Eker'in hayatını kaybettiğini belirledi. Olay Yeri İnceleme ekiplerinin yaptığı çalışmanın ardından Eker'in cenazesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - DÜZCE