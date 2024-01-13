Düzce\'de yoğun kar yağışı devam ederken karayolları ekipleri mücadele ediyor

Düzce'de yoğun kar yağışı devam ederken, karayolları ekipleri yolların kapanmaması için yoğun mücadelesini sürdürüyor.

Düzce'de kar yağışı aralıklarla devam ediyor. Özellikle kentin yüksek kesimlerde şiddetli bir şekilde devam eden kar yağışı sebebi ile Düzce- Zonguldak D-655 karayolu karla kaplandı. Yolun trafiğe kapanmaması için Karayolları ekipleri yolda karla mücadele çalışmalarını sürdürüyor. Ekipler güzergah üzerinde sürekli küreme ve tuzlama çalışması yaparak yolun açık kalmasını sağlıyor. - DÜZCE