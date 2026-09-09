Düzce'de Yurt Güvenliği toplantısı yapıldı, Bakanlar 81 ile seslendi - Son Dakika
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Düzce'de Yurt Güvenliği toplantısı yapıldı, Bakanlar 81 ile seslendi

Düzce\'de Yurt Güvenliği toplantısı yapıldı, Bakanlar 81 ile seslendi
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Düzce Valisi Mehmet Makas başkanlığında, İl Emniyet ve Jandarma komutanlarının katılımıyla 'Yurt Güvenliği' konulu video konferans toplantısı gerçekleştirildi. İçişleri Bakanı ile Gençlik ve Spor Bakanı'nın başkanlık ettiği toplantıda, yurtlardaki güvenlik ve kurumlar arası koordinasyon konuları ele alındı.

Düzce Valisi Mehmet Makas, kentte güvenlik ve kamu düzenine ilişkin çalışmaların değerlendirildiği "Yurt Güvenliği" konulu video konferans toplantısına katıldı.

Konuralp Bey Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilen toplantıda Vali Mehmet Makas'a; İl Emniyet Müdürü İbrahim Ergüder, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Mustafa Kılınç, Gençlik ve Spor İl Müdürü Zekeriya Arslantürk ile Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü Mehmet Sarıoğlan eşlik etti. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi ve Gençlik ve Spor Bakanı Sayın Osman Aşkın Bak'ın başkanlığında gerçekleştirilen Video Konferans Sistemi (VKS) toplantısına, 81 ilin valisi ve ilgili kurum amirleri katıldı.

Toplantıda yurt genelinde güvenliğin sağlanmasına yönelik çalışmalar ve kurumlar arası koordinasyon konuları ele alındı.

Kaynak: İHA

Mehmet Kasapoğlu, İçişleri Bakanı, Düzce Valiliği, Konferans, Jandarma, Güvenlik, 3. Sayfa, Düzce, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Düzce'de Yurt Güvenliği toplantısı yapıldı, Bakanlar 81 ile seslendi - Son Dakika

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