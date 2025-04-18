Düzce\'de Zabıta Kaldırımları İşgal Eden Esnafları Uyardı

Düzce Belediyesi Zabıta Müdürlüğü, Kızılay Meydanı'nda kaldırımları işgal ederek yaya geçişini engelleyen esnafları uyardı. Kurallara uymayan esnaflara ise cezai işlem uygulandı.

Zabıta ekipleri, şehir merkezinde kaldırım işgallerine karşı denetimlerini sürdürüyor. Son olarak Cedidiye Mahallesi Kızılay Meydanı'nda gerçekleştirilen çalışmalarda, iş yerlerinin kaldırım üzerine ürünlerini koyarak yaya geçişini engellediği tespit edildi.

Yapılan denetimlerde, kaldırımı işgal eden esnaflar tek tek uyarılarak ürünlerini kaldırmaları sağlandı. Kurallara uymamakta ısrar eden işletmelere ise cezai işlem uygulandı. Ayrıca iş yerlerinin ön cephelerine izinsiz şekilde çekilen bez, branda gibi görüntü kirliliğine sebep olan materyaller de zabıta ekipleri tarafından kaldırıldı.

Denetim kapsamında 6 esnafa toplamda 17 bin 718 TL idari para cezası kesildi. Zabıta ekipleri, vatandaşların kaldırımları güvenli bir şekilde kullanabilmesi adına denetimlerin artarak devam edeceğini vurgulanarak, esnaflara kurallara uymaları çağrısında bulunuldu. - DÜZCE