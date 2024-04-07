Düzce\'de zincirleme trafik kazasında 1 ölü, 3 yaralı

Düzce'de 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı. Araçlardan biri kanala uçarak dik kaldı.
Kaza Gölyaka Bağlantı yolu üzerinde meydana geldi. Alınan bilgilere göre Düzce'den Gölyaka istikametine seyir halinde olan 81 EL 680 plakalı ford marka hafif ticari araç, karşı şeritten gelen 34 PL 5971 plakalı Audi marka otomobil ile kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın etkisi ile Audi marka otomobil karşı istikametten gelen 81 GB 804 plakalı Fiat marka araca çarparak kanala uçtu. Kazada Fiat marka otomobil dik kalırken, bölgeye çok sayıda polis, sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Fiat marka otomobilin içinde bulunanlar sıkıştıkları yerden itfaiye ekiplerince kurtarılıp sağlık ekiplerine teslim edildi. Kazada ilk belirlemelere göre 1 kişi öldü, 2'si ağır 3 kişi yaralandı. Yaralılar olay yerindeki ilk tedavilerinin ardından hastaneye kaldırılırken, kaza sebebi ile yol trafiğe kapandı. Araçların kaldırılmasının ardından trafik normal seyrine döndü.
Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - DÜZCE
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