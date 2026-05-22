Düzce'de Zincirleme Trafik Kazası: 3 Yaralı

22.05.2026 12:06
Anadolu Otoyolu Düzce geçişinde 3 aracın karıştığı kazada 3 kişi yaralandı, yol trafiğe açıldı.

DÜZCE (İHA) – Anadolu Otoyolu Düzce geçişinde 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Kaza, Anadolu Otoyolu Sinirci köyü mevkiinde sabah saatlerinde meydana geldi. Alınan bilgilere göre C.E. isimli şahsın idaresindeki B 34 GNT plakalı otomobil ile orta şeritte ilerleyen önünde seyir halinde bulunan M.G. sevk ve idaresindeki 41 AYZ 936 plakalı kamyonete arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle her iki araç savrulurken 41 AYZ 936 plakalı kamyonet sol şeritte seyir halinde bulunan Z.Ş. idaresindeki 61 AIY 675 plakalı otomobile sağ yandan çarpması sonucu zincirleme kaza meydana geldi. Kazada Z.Ş., E.N. ve Y.G. yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaza sonrası kısmen kapanan yol araçların kaldırılmasının ardından tekrar trafiğe açıldı. - DÜZCE

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, 3. Sayfa, Güvenlik, Yaşam, Kaza, Son Dakika

İşte Aziz Yıldırım’ın yönetim listesi
Kılıçdaroğlu, CHP’nin 3 avukatını azletti
Polis memuru, baskına gittiği evdeki genç kadına tecavüze kalkıştı
Öğrencilere ne olacak YÖK’ten kapatılan Bilgi Üniversitesi’yle ilgili açıklama
Bayramda yola çıkacaklar dikkat 1238 polis, yolcu gibi otobüse binecek
CHP itiraz etti, Yüksek Seçim Kurulu “mutlak butlan“ gündemiyle toplandı
