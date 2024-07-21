Düzce Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Cihat Tutkun evinde vefat etti
DÜZCE - Düzce Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Cihat Tutkun, kalp krizi sonucu evinde hayatını kaybetti.
Düzce'de uzun yıllardır yerel ve ulusal medya kuruluşlarında görev alan, Düzce Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Cihat Tutkun hayatını kaybetti. Son zamanlarda bel fıtığı rahatsızlığı sebebi ile tedavi gören tutkun hayatını kaybetti.
Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Cihat Tutkun'un cenazesi 22 Temmuz Pazartesi günü öğlen namazına müteakip Şehitlik camiinde kılınacak cenaze namazının ardından şehir mezarlığına defin edilecek.
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