Düzce İl Emniyet Müdürlüğü'nde yapılan toplantıda asayiş olayları değerlendirildi - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Düzce İl Emniyet Müdürlüğü'nde yapılan toplantıda asayiş olayları değerlendirildi

Düzce İl Emniyet Müdürlüğü\'nde yapılan toplantıda asayiş olayları değerlendirildi

Düzce İl Emniyet Müdürlüğü'nde gerçekleştirilen toplantıda, Emniyet Müdürü İbrahim Ergüder, bekçilerle bir araya gelerek son dönemde yaşanan asayiş olayları hakkında değerlendirme ve bilgilendirme yaptı. Toplantı sonrası, başarılı çalışmalarıyla dikkat çeken Gece Kartallarına hediye takdim edildi.

11.03.2024 12:43  Güncelleme: 12:44
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Düzce İl Emniyet Müdürlüğü'nde yapılan toplantıda bekçiler ile bir araya gelen Emniyet Müdürü İbrahim Ergüder, asayiş olayları hakkında değerlendirmede bulundu.

İl Emniyet Müdürü İbrahim Ergüer, Emniyet Müdür Yardımcıları, Sıralı Amirler ve Çarşı ve Mahalle Bekçileri ile bir araya geldi. Toplantıda Düzce'de son dönemlerde yaşanan asayiş olayları hakkında değerlendirmede ve bilgilendirmede bulunuldu.

Müdür Ergüder toplantı sonrası görevlerinde üstün başarı ve gayret gösteren Gece Kartallarına hediye takdim ederek başarılı çalışmalarının devamını diledi. - DÜZCE

Kaynak: İHA

Emniyet Müdürlüğü, İbrahim Ergüder, Düzce, Güvenlik, 3.Sayfa, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Düzce İl Emniyet Müdürlüğü'nde yapılan toplantıda asayiş olayları değerlendirildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


13:13 AK Parti’nin Eskişehir adayı Nebi Hatipoğlu’nun geyik ve yaban domuzu avladığı görüntüler ortaya çıktı AK Parti'nin Eskişehir adayı Nebi Hatipoğlu'nun geyik ve yaban domuzu avladığı görüntüler ortaya çıktı
12:29 1 aylık hamile kadını 70 bin TL’ye sattı 1 aylık hamile kadını 70 bin TL'ye sattı
12:23 İstinaf, Müslüme Yağal’ın ölümüyle ilgili davada kararını açıkladı İstinaf, Müslüme Yağal'ın ölümüyle ilgili davada kararını açıkladı
11:07 ABD, kendilerine sığınan yazar Eylem Tok ve oğlunu iade etmeyebilir ABD, kendilerine sığınan yazar Eylem Tok ve oğlunu iade etmeyebilir
10:27 Dolar 32 TL’yi gördü, Bakan Şimşek “Endişelenmeyin“ dedi Dolar 32 TL'yi gördü, Bakan Şimşek "Endişelenmeyin" dedi
13:10 Acun Ilıcalı, Fenerbahçe-Pendikspor maçı sonrası TFF’ye yalvardı: Ne olur bu kuralı getirin Acun Ilıcalı, Fenerbahçe-Pendikspor maçı sonrası TFF'ye yalvardı: Ne olur bu kuralı getirin
12:40 25 bin nüfuslu ilçenin tek kadın muhtar adayı 25 bin nüfuslu ilçenin tek kadın muhtar adayı
12:05 Survivor’dan olay tanıtım Acun Ilıcalı, Poyraz’a yarışma tarihinde görülmeyen bir ceza verecek Survivor'dan olay tanıtım! Acun Ilıcalı, Poyraz'a yarışma tarihinde görülmeyen bir ceza verecek
12:03 Murat Kurum, ’Gazze’ sorusu sansürlenen genç kızla buluştu Murat Kurum, 'Gazze' sorusu sansürlenen genç kızla buluştu
11:42 Irak’ın kuzeyinde 5 terörist etkisiz Irak'ın kuzeyinde 5 terörist etkisiz
11:42 Adıyaman’da 72 yaşındaki bir kişi eşini bıçaklayarak öldürdü Adıyaman'da 72 yaşındaki bir kişi eşini bıçaklayarak öldürdü
11:24 Gazze’deki çocuğun yürek burkan Ramazan mesajı: Dünyadaki çocuklar Ramazanı ışıklarla karşılarken biz bombardıman sesleriyle uyanıyoruz Gazze'deki çocuğun yürek burkan Ramazan mesajı: Dünyadaki çocuklar Ramazanı ışıklarla karşılarken biz bombardıman sesleriyle uyanıyoruz
11:19 Eşini bıçaklayan şahıs linç edilmekten polis ekipleri tarafından kurtarıldı Eşini bıçaklayan şahıs linç edilmekten polis ekipleri tarafından kurtarıldı
11:06 Bayram tatili 9 gün olacak mı Tarih vererek çağrı yaptılar Bayram tatili 9 gün olacak mı? Tarih vererek çağrı yaptılar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.03.2024 14:02:03. #1.11#
SON DAKİKA: Düzce İl Emniyet Müdürlüğü'nde yapılan toplantıda asayiş olayları değerlendirildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement