Düzce İl Emniyet Müdürlüğü\'nde yapılan toplantıda asayiş olayları değerlendirildi

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Düzce İl Emniyet Müdürlüğü'nde yapılan toplantıda bekçiler ile bir araya gelen Emniyet Müdürü İbrahim Ergüder, asayiş olayları hakkında değerlendirmede bulundu.

İl Emniyet Müdürü İbrahim Ergüer, Emniyet Müdür Yardımcıları, Sıralı Amirler ve Çarşı ve Mahalle Bekçileri ile bir araya geldi. Toplantıda Düzce'de son dönemlerde yaşanan asayiş olayları hakkında değerlendirmede ve bilgilendirmede bulunuldu.

Müdür Ergüder toplantı sonrası görevlerinde üstün başarı ve gayret gösteren Gece Kartallarına hediye takdim ederek başarılı çalışmalarının devamını diledi. - DÜZCE