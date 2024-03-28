Düzce Jandarma Ekipleri Suç ve Suçluları Yakaladı

3.Sayfa

Düzce İl Jandarma Komutanlığı ekipleri suç ve suçlulara göz açtırmıyor. Ekipler, 1 haftada yaptıkları denetim ve uygulamalarda uyuşturucu satıcılarını, kaçak definecileri ve silah kaçakçılarını suç aletleriyle birlikte yakaladı.

Düzce İl Jandarma Komutanlığı ekipleri jandarma sorumluluk bölgesinde denetim ve uygulamalarına hız verdi. Bir hafta boyunca yapılan denetimlerde ise ekipler suç ve suç unsuru ile şüphelileri yakalayarak adliyeye sevk etti. Ekipler yaptıkları denetimlerde 5 gram kubar esrar, 41 gram bonzai, 1 gram metamfetamin, 16 adet lyrica, 20 adet galara, 2 gram skunk, 10 gram kokain, 1 adet tabanca, 1 adet tabanca şarjörü, 4 adet tabanca mühimmatı, 1 adet jeneratör, 1 adet beton delici, 2 adet kürek, 1 adet kazma, 1 adet balyoz, 3 kilo tel, 10 metre elektrik kablosu ele geçirdi.

Jandarma ekipleri denetimler sırasında hakkında uyuşturucu madde kullanma ve bulundurma suçunu işleyen 12 şüpheli, izinsiz kazı suçunu işleyen 4 şüpheli ve silah kaçakçılığı suçunu işleyen 1 şüpheliyi de yakaladı. Şüpheliler, gözaltına alınarak Jandarma Komutanlığına götürüldü. Burada tamamlanan işlemlerinin ardından ise adliyeye çıkartıldı. - DÜZCE