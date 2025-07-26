Düzce-Sakarya Sınırındaki Orman Yangınına Müdahale Devam Ediyor

Düzce- Sakarya sınırında ormanlık alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale sürüyor. Düzce Belediyesi İtfaiye Amiri Mehmet Caner Polat, "Yangın iki noktada başladı, 2-3 saatlik çalışmayla kontrol altına alır diye düşünüyorum" dedi.

Düzce-Sakarya sınırı ormanlık alanda havadan ve karadan müdahale çalışması devam ediyor. Yangın bölgesine giden Düzce belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Saygun, saat 14.30 sıralarında itfaiye merkezine ulaşan yangın ihbarı ile 15 dakika içerisinde Sakarya-Düzce il sınırındaki yangın alanına itfaiye ekiplerinin ulaştığını söyledi.

İtfaiye Amiri Mehmet Caner Polat havadan ve karadan müdahale edildiğini belirterek, "İki noktada yangın başladı, hem Sakarya tarafında hemde Düzce tarafında devam ediyor. Tüm imkanlarla mücadelemiz devam ediyoruz. Sanırım 2-3 saatlik çalışma ile kontrol altına alınır diye düşünüyorum" dedi.

Yangına müdahale sürüyor. - DÜZCE