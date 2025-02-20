Düzce'yi Altay Kar Fırtınası Vurdu

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Altay kar fırtınası Düzce'ye giriş yaptı

DÜZCE - Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden Düzce için yapılan kar yağışı uyarısının ardından "Altay kar fırtınası" şehre giriş yaptı.

Düzce, güne güneşli hava ile başlamasının ardından "Altay Kar fırtınası" akşam üzeri şehre giriş yaptı. Bir anda güneşli hava yerini kar yağışına bırakırken, fırtına şeklinde yağan kar şehri beyaza bürüdü. Trafikte araç yoğunluğu oluşurken, kent genelinde kar yağışı bazı bölgelerde fırtına şeklinde bazı bölgelerde ise tipi şeklinde devam ediyor. 3 gün boyunca etkili olması beklenen kar yağışı ile ilgili valilikten yapılan uyarıda vatandaşların dikkatli olması isteniyor.