Düzce Yığılca\'da gübre ve zirai ilaç bayilerine karekod ve stok denetimi yapıldı

Düzce Yığılca'da gübre ve zirai ilaç bayilerine karekod ve stok denetimi yapıldıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Düzce Yığılca'da gübre ve zirai ilaç bayileri mevzuata uygunluk için denetlendi. Ürünlerin ruhsat, depolama ve etiket bilgileriyle karekod ve stok kayıtları incelendi; bayi yetkilileri bilgilendirildi, denetimlerin süreceği bildirildi.
Düzce'nin Yığılca ilçesinde gübre ve zirai ilaç satışı yapan bayilere yönelik denetim gerçekleştirildi.
Yığılca'da tarımsal üretimde kullanılan gübre ve zirai ilaçların mevzuata uygun şekilde satışa sunulup sunulmadığının belirlenmesi amacıyla denetim yapıldı. İlçe genelindeki gübre ve zirai ilaç bayilerini denetleyen teknik personeller, işletmelerde bulunan ürünlerin ruhsat durumlarını, depolama şartlarını ve etiket bilgilerini kontrol etti. Denetimlerde ayrıca ürünlerin karekodları, stok durumları ve kayıt sistemleri de incelendi. Yapılan kontroller sırasında bayi yetkililerine gerekli bilgilendirmelerde bulunuldu.
Yetkililer, tarımsal ürünlerin güvenilir ve mevzuata uygun şekilde satışının sağlanması amacıyla denetimlerin sürdürüleceğini bildirdi.
Sizin düşünceleriniz neler ?