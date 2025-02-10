Düziçi\'nde 77 Yaşındaki Adam Ölü Bulundu

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Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde yalnız yaşayan 77 yaşındaki Hilmi Telli evinde ölü bulundu.

Olay, Düziçi ilçesi Alibozlu köyü Telli Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yalnız yaşayan Hilmi Telli'nin (77) evinden çıkmadığını fark eden kardeşi Fevzi Telli evine bakmaya gitti. Pencereden abisinin yatakta hareketsiz yattığını gören Fevzi Telli'nin durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan kontrollerde Hilmi Telli'nin hayatını kaybettiği belirlendi. - OSMANİYE