Düziçi\'nde Akraba Kavgası: 9 Yaralı

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Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde akrabalar arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan 9 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre olay, Düziçi ilçesi Yazlamazlı köyünde meydana geldi. İddiaya göre akraba arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Köy sakinlerinin ve jandarma ekiplerinin araya girmesiyle kavga yatıştırıldı. Kavgada yaralanan 9 kişi Düziçi Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kavganın ardından hastanelerin önünde ve köyde güvenlik önlemleri alınırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - OSMANİYE