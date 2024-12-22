Düziçi'nde Hobiküpe Telefon Olan Küçükbaş Hayvanlar - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Düziçi'nde Hobiküpe Telefon Olan Küçükbaş Hayvanlar

Düziçi\'nde Hobiküpe Telefon Olan Küçükbaş Hayvanlar

Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde, hobi amaçlı beslenen 7 küçükbaş hayvan bilinmeyen bir nedenle telef oldu. Hayvanların vahşi hayvanlar veya sokak köpekleri tarafından saldırıya uğradığı ihtimali üzerinde duruluyor.

22.12.2024 14:31  Güncelleme: 14:46
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde yaşayan bir kişi bahçesinde hobi amaçlı beslediği 7 küçükbaş hayvan bilinmeyen bir nedenle telef oldu.

Olay, gece saatlerinde Düziçi ilçesi İrfanlı Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, hobi amaçlı kurduğu bahçede koyun besleyen Ahmet Kürşat Kargın'ın oğlu, bir gün önce gece hayvanları yemledikten sonra evine gitti. Sabah saatlerinde bahçeye gelen Kargın, gördüğü manzara karşısında şok oldu. Hayvanların birçoğunun parçalandığını ve korkmuş halde olduklarını gören Ahmet Kürşat Kargın, çevrede yaptığı incelemede 7 küçükbaş hayvanın telef edildiğini, 3 hayvanın yaralandığını tespit etti. İddiaya göre bahçeye gece saatlerinde vahşi hayvanların veya sokak köpeklerinin saldırmış olma ihtimali üzerinde duruluyor.

Sabah saatlerinde bahçeye geldiğinde korkunç manzarayla karşılaştığını ifade eden Ahmet Kürşat Kargın, "Böyle bir bahçemiz var hobi amaçlı kullanmaktayız buraya gelip gittikçe uğraşmak için birkaç tane koyun kuzu koymuştuk. Oğlum birkaç gün önce buralarda 2-3 tane sokak köpeği görüyor. Gece buraya geldiğinde saat 12-1 gibi kontrol ediyor buraları herhangi bir şey yok sabah geldiğimizde bu acı manzarayla karşılaştık. Kuzuların 2 tanesi ölmüş koyunun 1 tanesini parçalamışlar 2 yavru kuzu vardı onlar kayıp çitin öbür tarafına çıkarıp parçalamışlar yani 6-7 hayvan telef edilmiş. 4 tane ayrı telden giriyor komşu bahçeler çevrili bu bahçe çevrili artı bu alan çevrili yani bu kadar korunaklı bir yere gelip girmesi de bu hayvanların ne kadar vahşileştiğini gösteriyor. Sokakta gezen hepimizin çocukları var, durumun ne olacağını da bilemiyoruz. Çarşıdan temizlendi ama bunlarla biraz daha ilgilenmesi lazım belediyeden ziyade sokak hayvanlarını savunan insanlarında biraz bunları düşünmesi lazım. Sadece sokak hayvanlarının canımı can diğer insanların çocuklarının mallarının hayvanlarının canı can değil mi buna bir çözüm bulunmasını istiyoruz" diye konuştu. - OSMANİYE

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Hayvan Hakları, Güvenlik, osmaniye, 3-sayfa, Düziçi, Yaşam, Tarım, Doğa, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Düziçi'nde Hobiküpe Telefon Olan Küçükbaş Hayvanlar - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

15:07 Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Şam’da Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Şam'da
14:48 Kayserispor-Galatasaray maçının ilk 11’leri belli oldu Kayserispor-Galatasaray maçının ilk 11'leri belli oldu
14:48 Bahçeli: Esad, Netanyahu ile birlikte Lahey’de hesap vermeli Bahçeli: Esad, Netanyahu ile birlikte Lahey'de hesap vermeli
13:36 4 kişiye mezar olan helikopterin düşme anı taksi kamerasına yansıdı 4 kişiye mezar olan helikopterin düşme anı taksi kamerasına yansıdı
10:47 ABD, Kızıldeniz’de kendi savaş uçağını düşürdü ABD, Kızıldeniz'de kendi savaş uçağını düşürdü
10:34 En düşük emekli maaşı için yeni formül gündemde En düşük emekli maaşı için yeni formül gündemde
10:31 İsveçli rapçi Gaboro vurularak öldürüldü İsveçli rapçi Gaboro vurularak öldürüldü
10:27 Diyarbakır’da 13 araç birbirine girdi Çok sayıda yaralı var Diyarbakır'da 13 araç birbirine girdi! Çok sayıda yaralı var
10:26 Bu markalardan uzak durun İşte vatandaşa domuz eti yediren firmalar Bu markalardan uzak durun! İşte vatandaşa domuz eti yediren firmalar
10:25 Fenerbahçe taraftarları tesisi bastı Fenerbahçe taraftarları tesisi bastı
10:20 Otomotiv devi on binlerce çalışanını işten çıkaracak Otomotiv devi on binlerce çalışanını işten çıkaracak
10:17 Unutulan Türkler Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan yardım istedi Unutulan Türkler Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yardım istedi
10:12 Aydınlı çift bebeklerine ünlü markanın adını koydu Aydınlı çift bebeklerine ünlü markanın adını koydu
09:55 Mustafa Keser’den kahreden haber: Eşiyle aynı hastalığa yakalandı Mustafa Keser'den kahreden haber: Eşiyle aynı hastalığa yakalandı
09:47 BM’nin Suriye için verdiği rakamlar korkutucu BM'nin Suriye için verdiği rakamlar korkutucu!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.12.2024 15:27:33. #1.11#
SON DAKİKA: Düziçi'nde Hobiküpe Telefon Olan Küçükbaş Hayvanlar - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.