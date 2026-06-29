Osmaniye'de iki grup arasında çıkan kavganın ardından ev yakıldı: 1 yaralı - Son Dakika
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Osmaniye'de iki grup arasında çıkan kavganın ardından ev yakıldı: 1 yaralı

Osmaniye\'de iki grup arasında çıkan kavganın ardından ev yakıldı: 1 yaralı
29.06.2026 13:19  Güncelleme: 13:24
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Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde iki grup arasında çıkan kavgada 1 kişi yaralandı. Kavganın ardından husumetli olduğu öne sürülen bir kişinin evi ateşe verildi. Yangın itfaiye tarafından söndürülürken, polis olayla ilgili inceleme başlattı.

Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde iki grup arasında çıkan kavgada 1 kişi yaralanırken, kavganın ardından taraflardan biri husumetli oldukları öne sürülen kişiye ait evi ateşe verdi.

Olay, Düziçi ilçesi Yüzüncü Yıl Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, iki grup arasında henüz bilinmeyen nedenle başlayan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Yaşanan arbede sırasında 1 kişi yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.Yaralı, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla Düziçi Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kavganın ardından iddiaya göre tarafların husumetli olduğu Muharrem F.'ye ait ev ateşe verildi. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen Düziçi Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, alevlere müdahale ederek yangını kontrol altına alıp söndürdü. Yangında evde maddi hasar meydana geldi.

Kavga sonrası mahallede geniş güvenlik önlemi alındı

Olayın ardından mahallede geniş güvenlik önlemi alan polis ekipleri, ikinci bir olay yaşanmaması için çevrede uzun süre çalışma yaptı. Güvenlik şeridiyle çevrilen bölgede incelemelerini sürdüren ekipler, mahallede bir süre daha tedbir amaçlı bekledi.

Polis ekipleri kavga ve yangınla ilgili geniş çaplı inceleme başlatırken, olayın çıkış nedeni ile yangının kesin çıkış sebebinin belirlenmesine yönelik çalışmaların sürdüğü öğrenildi. - OSMANİYE

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3. Sayfa Osmaniye'de iki grup arasında çıkan kavganın ardından ev yakıldı: 1 yaralı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Osmaniye'de iki grup arasında çıkan kavganın ardından ev yakıldı: 1 yaralı - Son Dakika
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