Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde çıkan yangın ekiplerin zamanında müdahalesiyle büyümeden söndürüldü.
Osmaniye'nin Düziçi ilçesi Yenifarsak Mahallesi Fındık mevkiinde çıkan orman yangınına ekipler hızla müdahale etti. Yangına, Orman İşletme Müdürlüğü'ne bağlı 3 arazöz, 2 pikap ve 15 personel ile müdahale edildi.
İlk belirlemelere göre yaklaşık 1 dekar alan zarar gördü. Ekiplerin yoğun çalışması sonucu yangın kontrol altına alındı ve bölgede soğutma çalışmaları sürdürülüyor. Yangının çıkış nedeni ile ilgili inceleme başlatıldı. - OSMANİYE
Son Dakika › 3.Sayfa › Düziçi'nde Orman Yangını Kontrol Altına Alındı - Son Dakika
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