E-5 karayolunda motosiklet kamyonete arkadan çarptı: 1 ölü
İSTANBUL - İstanbul'un Pendik ilçesi Kaynarca E-5 karayolunda Tuzla istikametinde, kontrolden çıkan motosiklet kamyonete arkadan vurdu. Çarpmanın etkisiyle kamyonetin altında sıkışan motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti.
Kaza, Pendik Tuzla istikameti E-5 karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mustafa Arslan kontrolündeki 34 VDG 23 plakalı kamyonet karayolunda sağ şeritte aracı arızalandığı için durdu. Erol Gök kontrolündeki 34 GSE 464 plakalı motosiklet ise sürüş hakimiyeti kaybederek sağ şeritte duran kamyonete arkadan çarptı ve çarpmanın etkisi ile motosiklet sürücüsü kamyonet altında sıkışarak olay yerinde hayatını kaybetti.
Kazayı gören vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi'ni araması üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine ulaşan sağlık ekipleri motosiklet sürücüsünün hayatını kaybettiğini belirlediler. Olay sonrasında motosiklet sürücüsünün cansız bedeni morga götürüldü.
Polis ekipleri ve olay yeri inceleme ekipleri olayda, trafiği kapatarak güvenlik tedbirlerini uyguladı ve kaza hakkında inceleme başlattı. Olay sonrasında trafik normal akışına döndü.
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