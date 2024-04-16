EasyJet suspends Tel Aviv flights until October 27 due to security concerns

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İngiliz havayolu şirketi EasyJet (EZJ.L), Orta Doğu'daki güvenlik durumunu gerekçe göstererek Tel Aviv uçuşlarını 27 Ekim'e kadar askıya aldı.

İran'ın İsrail'e yönelik saldırısının ardından bölgedeki durum, havayolu trafiğini de etkiliyor. Havayolu şirketlerinin saldırı öncesinde bölgeye yapılması planlanan uçuşlarını iptal etmesi, saldırı sonrasında da devam ediyor. İngiliz havayolu şirketi EasyJet (EZJ.L) tarafından yapılan açıklamada, Orta Doğu'daki güvenlik durumu gerekçe gösterilerek, İsrail uçuşlarının 27 Ekim'e kadar askıya alındığı bildirildi. Açıklamada, "İsrail'de devam eden gelişmeler sonucunda EasyJet, yaz sezonunun geri kalanında Tel Aviv'e uçuşlarını askıya alma kararı almıştır. Bu tarihe kadar bu rotada uçmak üzere rezervasyon yaptıran müşterilere tam para iadesi de dahil olmak üzere seçenekler sunulacaktır" ifadeleri kullanıldı. - LONDRA