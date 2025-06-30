Eber Gölü\'ndeki Yangın Kontrol Altına Alındı

Türkiye'nin en büyük göllerinden birisi olan Eber Gölü'nün yanı başındaki tarım arazilerinde çıkan yangın sazlık alana sıçramadan itfaiyenin yoğun uğraşları sonucu söndürüldü.

Yangın, Eber Gölü'nün Sultandağı ilçesi Yakasenek beldesi sınırları içerisinde kalan kısmında çıktı. Gölün hemen yanı başında bulunan hububat ekili tarım arazilerinde çıkan yangın rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüdü. Geniş bir alana yayılan yangına arazöz ve itfaiye araçları ile müdahale edildi. alt tarafında ekinlerin olduğu tarlalarda yangın çıktı. Yangın gölde kamışların bulunduğu alana sıçramadan ekiplerin yoğun uğraşları sonrası söndürüldü. İtfaiye ekiplerinin bölgedeki soğutma çalışmaları devam ediyor. - AFYONKARAHİSAR