Ece Gürel İçin Arama Kurtarma Çalışmaları Belgrad Ormanı'nda Devam Ediyor

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Kağıthane Gültepe'de 3 gün önce kaybolan peyzaj mimarı Ece Gürel'i arama çalışmaları Belgrad Ormanı'nda devam ediyor. Çok sayıda arama kurtarma ekibinin genç kadından bir iz aradığı çalışmalar havadan görüntülendi.

Kağıthane Gültepe'de ikamet eden Ece Güler'den 3 gündür haber alınamaması üzerine telefonunun son sinyal verdiği Belgrad Ormanı'nda arama kurtarma çalışması başlamıştı. Çalışmalar Belgrad Ormanı Bentler Tabiat Parkı ve çevresinde sürüyor. Çalışmalara AFAD, itfaiye, belediye ve çevre illerden de arama kurtarma ekipleri katılıyor. Arama kurtarma köpeklerinin de katıldığı çalışmalarda genç kadından bir iz aranıyor. Olay yerinde sağlık ekipleriyle birlikte çevik kuvvet ekipleri de hazır bekletiyor. - İSTANBUL