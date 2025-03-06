Ece Gürel'in Ormana Giriş Anları Kamerada

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Ece Gürel'in ormana giriş anlarına ilişkin görüntüler ortaya çıktı

Belgrad Ormanı'na giriş anları kamerada

İSTANBUL - İstanbul Belgrad Ormanı'nda kaybolan peyzaj mimarı Ece Gürel'in sokakta yürüdüğü, otobüs binip, indiği sonra da ormana giriş yaptığı anların güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

2 Mart Pazar günü Kağıthane Gültepe Mahallesi'ndeki evinden Belgrad Ormanları'na gideceğini söyleyerek çıkan peyzaj mimarı Ece Güler'denhaber alamayan yakınları kayıp ihbarında bulunmuş, Belgrad Ormanı'nda kaybolduğu sanılan genç kadını arama çalışmaları başlatılmıştı. Gürel için başlatılan arama çalışmaları 3'üncü günde de devam ederken, kaybolan kadının güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, Ece Gürel'in yaşadığı binadan ayrılarak kaldırımda yürüdüğü, otobüse bindiği ve indiği ardından da Belgrad Ormanı'na gittiği anlar yer alıyor.