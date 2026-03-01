Ece Ronay'a Soruşturma

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca sosyal medya fenomeni Ece Ronay hakkında Türk Silahlı Kuvvetlerine yönelik paylaşımı nedeniyle resen soruşturma başlatıldı.
Sosyal medya fenomeni Ece Ronay hakkında yapmış olduğu Türk Silahlı Kuvvetlerine yönelik paylaşımı nedeniyle İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca 'devletin askeri teşkilatını aşağılama' suçundan resen soruşturma başlatıldı. - İSTANBUL
