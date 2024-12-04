Eczane Önünde Bomba Paniği!

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Eczane önüne bırakılan ilaç kutusu bomba paniğine neden oldu

BARTIN - Bartın'ın en işlek caddesindeki bir eczanenin önüne bırakılan ilaç kutusu bomba paniğine neden oldu. Kutunun ilaç mümessili tarafından bırakıldığının öğrenilmesi üzerine rahat bir nefes alındı.

Bartın'ın en işlek caddesi olan Hükümet Caddesi'nde kapısı kilitli bir eczanenin önüne bırakılan turuncu renkteki kutu, polisi alarma geçirdi. Vatandaşın ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, kutuda bulanan seri numaraları üzerine ise eczane yetkilisine telefonla ulaştı. Bölgede güvenlik tedbirleri alan polisler, çevrede inceleme ve araştırma yaptı. Eczane yetkilisi ile de telefonla görüşen ekipler, şüpheli olduğu ihbar edilen kutunun içerisinde ilaç bulunduğunu ve mümessiller tarafından bırakıldığını belirledi. Tespitin ardından rahat nefes alan ekipler, kutunun dışarıya bırakılmaması konusunda eczane yetkilisini ikaz etti.