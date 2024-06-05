Edirne'de 16 Kaçak Göçmen Yakalandı

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Edirne İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan denetimlerde 16 kaçak göçmen yakalandı.

Edirne İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Edirne merkeze bağlı Üyüklütatar köyü sınırları içerisinde yapılan denetimlerde kaçak yollardan yurt dışına geçmeye çalışan 11 düzensiz göçmen yakalandı. Lalapaşa ilçesine bağlı Demirköy'de yapılan çalışmalarda ise 5 düzensiz göçmen yakalandı. Göçmenler, ülkelerine geri gönderilmek üzere Edirne İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi. - EDİRNE