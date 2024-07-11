Edirne'de 2 Milyon 65 Bin Kök Kenevir Tarlada Ele Geçirildi - Son Dakika
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Edirne'de 2 Milyon 65 Bin Kök Kenevir Tarlada Ele Geçirildi

Edirne\'de 2 Milyon 65 Bin Kök Kenevir Tarlada Ele Geçirildi

Edirne İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, bir şahsın ayçiçeği tarlasına 2 milyon 65 bin kök kenevir bitkisi ektiğini tespit etti. Yapılan aramada, tarlada ekili olarak 2 milyon 65 bin kök kenevir bitkisi ele geçirildi ve tarla sahibi gözaltına alındı.

11.07.2024 16:33
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Edirne'de bir şahsın ayçiçeği tarlasının arasına ektiği 2 milyon 65 bin kök kenevir jandarma ekipleri tarafından ele geçirildi.

Edirne İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekiplerinin yaptıkları çalışma sonucunda, bir şahsın ayçiçeği tarlasına 2 milyon 65 bin kök kenevir bitkisi ektiği tespit edildi.

Adli makamlardan alınan arama kararıyla yapılan aramada, tarlada ekili olarak 2 milyon 65 bin kök kenevir bitkisi ele geçirildi. Tarla sahibi F.K. gözaltına alınarak adli makamlara sevk edildi. - EDİRNE

Kaynak: İHA

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