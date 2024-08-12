Edirne'de 23 düzensiz göçmen yakalandı - Son Dakika
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Edirne'de 23 düzensiz göçmen yakalandı

Edirne\'de 23 düzensiz göçmen yakalandı

Edirne'de jandarma ekipleri tarafından yapılan operasyonlarda şehrin farklı noktalarında toplam 23 düzensiz göçmen yakalandı. Yakalanan göçmenler ülkelerine geri gönderilmek üzere Edirne İl Göç İdaresi'ne teslim edildi. Ayrıca, bir göçmen kaçakçılığı organizatörü yakalandı ve bir araç otoparka çekildi. Jandarma ekipleri göçmen kaçakçılığıyla ilgili çalışmalarına devam edecek.

12.08.2024 15:20
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Edirne'de jandarma ekipleri tarafından devam eden operasyonlarda şehrin farklı noktalarında toplam 23 düzensiz göçmen yakalandı.

Edirne İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından devam eden denetimlerde İpsala ilçesine bağlı Paşaköy köyünde 8, Meriç ilçesine bağlı Serem köyünde 10, merkeze bağlı Bosna köyünde 4, Merkez TEM gişeler jandarma uygulama noktasında 5 Libya uyruklu olmak üzere toplam 27 düzensiz göçmen, yurt dışına kaçmaya çalışırken yakalandı.

Yakalanan 27 kaçak göçmen ülkelerine geri gönderilmek üzere Edirne İl Göç İdaresi'ne teslim edildi.

Ayrıca, göçmen kaçakçılığı suçundan dolayı 1 organizatör yakalanırken, göçmen kaçakçılığında kullanılan 1 araç da otoparka çekildi.

Jandarma ekiplerinin göçmen kaçakçılığıyla ilgili çalışmalarının devam edeceği belirtildi. - EDİRNE

Kaynak: İHA

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