Edirne İl Jandarma Komutanlığı tarafından gerçekleştirilen denetimler sonucunda, yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan 28 düzensiz göçmen yakalandı.
Havsa ilçesinde ve Eskikadın köyü sınırları içerisinde gerçekleşen operasyonda, çeşitli uyruklardan oluşan göçmenler, jandarma ekiplerinin başarılı çalışmaları sonucunda sınırı geçmeye çalışırken tespit edildi.
Edirne İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Eskikadın köyü ve Havsa ilçesinde yapılan son operasyonlarda, toplam 28 düzensiz göçmen yakalanarak gözaltına alındı.
Yakalanan düzensiz göçmenler, gerekli yasal işlemlerinin yapılmasının ardından ülkelerine iade edilmek üzere Edirne İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi. - EDİRNE
Son Dakika › 3.Sayfa › Edirne'de 28 düzensiz göçmen yakalandı - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?