Edirne'de 30 bıçaklı davada delilleri gizleyen aileye 5'er ay hapse abladan tepki geldi - Son Dakika
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Edirne'de 30 bıçaklı davada delilleri gizleyen aileye 5'er ay hapse abladan tepki geldi

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Edirne\'de 30 bıçaklı davada delilleri gizleyen aileye 5\'er ay hapse abladan tepki geldi
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Edirne'de 15 yaşındaki çocuğu 30 bıçakla öldüren zanlının delilleri gizleyen ailesine 5'er ay hapis verildi; hükmün açıklanması geri bırakıldı. Duruşmada bıçağın nehre atıldığı ve kanlı montun yıkandığı iddia edilirken, karara çocuğun ablası tepki gösterdi.

Edirne'de 15 yaşındaki Gülden Coni'yi 30 bıçak darbesiyle öldüren zanlının delilleri gizleyen ve oğlunu motosikletle kaçıran babası, annesi ve teyzesine 5'er ay hapis cezası verilerek hükmün açıklanması geri bırakıldı.

Edirne Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi bahçesinde 5 Nisan 2025 tarihinde 15 yaşındaki Gülden Coni'yi 30 bıçak darbesiyle öldüren 15 yaşındaki E.A. 19 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı. Yürütülen soruşturma çerçevesinde, cinayet zanlısının babası D.A., annesi B.A. ve teyzesi S.S. hakkında "suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme" suçundan dava açıldı.

Edirne 3. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen karar duruşmasında, cinayet zanlısının kanlı montunun teyzesi S.S. tarafından yıkandığı, cinayette kullanılan bıçağın baba D.A. tarafından Tunca Nehri'ne atıldığı ve babanın motosikletle oğlunu evden alarak işyerine getirdiği, anne B.A.'nın da şüphelilerle birlikte hareket ettiği iddia edildi.

Duruşmaya hayatını kaybeden Gülden Coni'nin ailesi ve taraf avukatları katıldı. Mahkeme heyeti, 3 sanığa da 5'er ay hapis cezası vererek hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına hükmetti.

Edirne'de 15 yaşındaki Gülden Coni'yi öldüren zanlının delilleri gizleyen ailesine verilen 5'er aylık hapis cezasına abla Nurhan Alüzrek'ten sert tepki geldi. Duruşma sonunda adliye önünde basın açıklaması yapan Alüzrek, "Kardeşimi 30 bıçak darbesiyle öldüren katilin ailesi, kardeşimi 8 saat boyunca ölüme terk ettiler. Kardeşimi o soğuk betonda bıraktılar. Verilen 5 aylık ceza bizi derinden üzdü" diyerek karara sitem etti.

Kaynak: İHA
3. SayfaCinayetEdirneGüncelSuçSon Dakika

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