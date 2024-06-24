Edirne'de 807 düzensiz göçmen ve 16 organizatör yakalandı - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Edirne'de 807 düzensiz göçmen ve 16 organizatör yakalandı

Edirne\'de 807 düzensiz göçmen ve 16 organizatör yakalandı

Edirne İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından son bir ayda yapılan çalışmalarda, göçmen kaçakçılığıyla mücadele kapsamında 807 düzensiz göçmen ve 16 organizatör yakalandı. Ayrıca, göçmen kaçakçılığında kullanılan 13 araç da ele geçirildi. Yakalanan göçmenler İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edilirken, organizatörler adli makamlara sevk edildi ve araçlar yediemin otoparkına teslim edildi.

24.06.2024 19:48
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Edirne'de jandarma ekipleri tarafından son bir ayda yapılan çalışmalarda 807 düzensiz göçmen ve 16 organizatör yakalandı.

Edirne İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince göçmen kaçakçılığıyla mücadele çerçevesinde son bir ayda yapılan çalışmalarda 16 organizatör, göçmen kaçakçılığında kullanılan 13 araç ile 870 düzensiz göçmen yakalandı. Yakalanan göçmenler ülkelerine gönderilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi. 16 organizatör adli makamlara sevk edilirken, göçmen kaçakçılığında kullandıkları araçlar yediemin otoparkına teslim edildi. - EDİRNE

Kaynak: İHA

Edirne İl Jandarma Komutanlığı, Jandarma, Göçmen, Edirne, 3.Sayfa, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Edirne'de 807 düzensiz göçmen ve 16 organizatör yakalandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


18:41 Görüntülere valilikten açıklama geldi Diyarbakır’da restoran “şeriat“ sloganlarıyla basılırken, polis ve bekçinin tavrı tartışma yarattı Görüntülere valilikten açıklama geldi! Diyarbakır'da restoran "şeriat" sloganlarıyla basılırken, polis ve bekçinin tavrı tartışma yarattı
17:44 Otelde ölü bulunan kardeşlerden Ege’nin son görüntüsü ortaya çıktı Otelde ölü bulunan kardeşlerden Ege'nin son görüntüsü ortaya çıktı
17:03 Bakan Şimşek’le görüşen CHP’li Karatepe: Asgari ücretin artırılacağı yönünde izlenim göremedim Bakan Şimşek'le görüşen CHP'li Karatepe: Asgari ücretin artırılacağı yönünde izlenim göremedim
16:48 Oğlu, PKK’lılarla birlikte insan kaçakçılığından tutuklandı MHP’li Adıgüzel istifa etti Oğlu, PKK'lılarla birlikte insan kaçakçılığından tutuklandı! MHP'li Adıgüzel istifa etti
19:05 Fenerbahçe sezonu açtı Jose Mourinho sahaya indi Fenerbahçe sezonu açtı! Jose Mourinho sahaya indi
18:25 Montella’nın niyetini okudu Arda Turan’dan yelek kriziyle ilgili enteresan yorum Montella'nın niyetini okudu! Arda Turan'dan yelek kriziyle ilgili enteresan yorum
18:04 Küçücük çocuğu zorla dudaklarından öptüren kadın tutuklandı Küçücük çocuğu zorla dudaklarından öptüren kadın tutuklandı
17:42 Kuduz köpekleri Ankara’ya getiren Özgünlü’nün duruşmasında muhabire çirkin tehdit: Bunu geçen dövdük, akıllanmadı Kuduz köpekleri Ankara'ya getiren Özgünlü'nün duruşmasında muhabire çirkin tehdit: Bunu geçen dövdük, akıllanmadı
17:39 Yürekler ağza gelmişti Baygınlık geçiren Barnabas Varga’nın sağlık durumu hakkında açıklama var Yürekler ağza gelmişti! Baygınlık geçiren Barnabas Varga'nın sağlık durumu hakkında açıklama var
17:31 AK Parti Sözcüsü Çelik’ten CHP-Şimşek görüşmesine ilişkin açıklama AK Parti Sözcüsü Çelik'ten CHP-Şimşek görüşmesine ilişkin açıklama
17:30 Bakanlık duyurdu Bedelli askerlik ücretlerine zam geliyor Bakanlık duyurdu! Bedelli askerlik ücretlerine zam geliyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.06.2024 20:00:06. #1.11#
SON DAKİKA: Edirne'de 807 düzensiz göçmen ve 16 organizatör yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement